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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Altay Play-Off hattındaki yerini koruyor!

Altay Play-Off hattındaki yerini koruyor!

1. Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren 'u 2-1 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini koruyan Altay, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çevirmeyi başardı.

Daha önce ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda 'a 3-1, Ekol Göz Menemenspor'a 2-0, Hatayspor'a 3-2, ve Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilip, İstanbulspor'la 2-2, 'la 3-3, 'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu kez şeytanın bacağını kırdı. karşısında soyunma odasına 1-0 geride giren temsilcisi, ikinci yarıda Yılmaz ve Paixao'nun golleriyle zafere uzanarak taraftarını sevince boğdu.

Devre arasında yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından beraberlik golünü bulduklarını dile getiren Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Bu golden sonra taraftarımızın coşkusunu arkamıza aldık ve rakibe ciddi bir baskı uygulamaya başladık. Antrenmanlarda tüm çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Sonuç olarak sadece 1 maç kazandık. Önümüzde daha çok maç var. Adım adım ilerleyeceğiz. Oyuncularımıza, çalışanlarımıza, başkanımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların sayesinde maçı aldık" dedi.

Altay'da ilk golün asistini yapan Turgut Doğan Şahin, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Ara transfer döneminde takıma katılan Doğan, Keçiörengücü deplasmanında forma giyemeyecek.

  1. 10.02.2020
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