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10 Şubat 2020, Pazartesi
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’dan geçit yok

Altay’dan geçit yok

Lig sonuncusu ’u, sahasında devirip zirve mücadelesini sürdürdü.

Ligin dibine demir atan 'u ağırlayan , ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 3 puan çıkarmasını bildi: . Konuk ekip, 30. dakikada Burak Bekaroğlu ile öne geçti. Altay'da ikinci yarının başında Helder'in yerine giren Yılmaz Özeren, 49'da Turgut Doğan Şahin'in pasında skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmada son sözü Putsila'nın pasında Paixao söyledi: 2-1.

  1. 10.2.2020
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