Altay’dan geçit yok
Lig sonuncusu Boluspor’u, sahasında devirip zirve mücadelesini sürdürdü.
Ligin dibine demir atan Boluspor'u ağırlayan Altay, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan 3 puan çıkarmasını bildi: 2-1. Konuk ekip, 30. dakikada Burak Bekaroğlu ile öne geçti. Altay'da ikinci yarının başında Helder'in yerine giren Yılmaz Özeren, 49'da Turgut Doğan Şahin'in pasında skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmada son sözü Putsila'nın pasında Paixao söyledi: 2-1.
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