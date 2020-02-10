Maç yine ertelendi

TFF 1. Lig'de cumartesi günü oynanması gereken Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle düne ertelenmişti. 34. dakikada ertelenen karşılaşma dün de yoğun kar yağışı ve zeminin buz tutması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Giresun Atatürk Stadyumu'ndu 14.00'te başlaması gereken müsabaka dana sonra TFF'nin açıklayacağı bir güne ertelendi. Karşılaşmada İstanbulspor 26. dakikada Cajic'in attığı golle 1-0 öndeydi.