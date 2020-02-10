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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Maç yine ertelendi

Maç yine ertelendi

1. Lig'de cumartesi günü oynanması gereken Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle düne ertelenmişti.

1. Lig'de cumartesi günü oynanması gereken Giresunspor-İstanbulspor karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle düne ertelenmişti. 34. dakikada ertelenen karşılaşma dün de yoğun kar yağışı ve zeminin buz tutması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Atatürk Stadyumu'ndu 14.00'te başlaması gereken müsabaka dana sonra TFF'nin açıklayacağı bir güne ertelendi. Karşılaşmada İstanbulspor 26. dakikada Cajic'in attığı golle 1-0 öndeydi.

  1. 10.2.2020
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