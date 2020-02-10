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10 Şubat 2020, Pazartesi
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8 maç ertelendi, küme düştü

8 maç ertelendi, Urfa küme düştü

 bölgesi yoğun kar yağışına teslim olurken toplam 8 maç ertelendi.

bölgesi yoğun kar yağışına teslim olurken toplam 8 maç ertelendi. 1. Lig'de Giresun-İstanbul, 2. Lig'de Hekimoğlu-Kırklareli ve Gümüşhane-B. Akademi, 3. Lig'de Yomra-Serik, Fatsa- Kozan, Pazar-M. Yeşilyurt, Artvin- Sultanbeyli ve Kızılcabölük-Ordu maçları tatil oldu. Öte yandan 2. Lig 'ta Şanlıurfa, Amed'e 5-0 mağlup olurken, sezonun bitimine 12 hafta kala küme düştü.
  1. 10.2.2020
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