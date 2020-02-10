Muhteşem dönüş

Osmanlıspor ile Bursaspor arasındaki gol düellosunda kazanan Timsah oldu. 6. dakikada Özer Hurmacı'nın soldan ortasına Traore kafayı vurdu, kaleci Ahmet'in çıkardığı topu Traore tamamladı: 0-1. 14'te sağ kanattan Blagojevic'in ortasına Mertan Caner muhteşem bir vole yapıştırdı: 1-1. 45+2'de Beykan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan çıkan Atakan kafayla takımını öne geçirdi: 2-1. 59'da kazanılan frikikte topun başına geçen Özer Hurmacı yerden sekerek gönderdiği şutu Ahmet çıkaramadı: 2-2. 75'inci dakikada Tayfur'un sağdan ortasına Recep kafayı vurdu: 2-3. 90+3'te orta sahadan topu 60 metre süren Shehu skoru belirledi.