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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Muhteşem dönüş

Muhteşem dönüş

Traore ile 6’da öne geçen Timsah, Mertan ve ’ı tutamayınca geri düştü. İkinci devre Özer, Recep ve Shehu sahne alarak galibiyeti getirdi

ile arasındaki gol düellosunda kazanan Timsah oldu. 6. dakikada 'nın soldan ortasına Traore kafayı vurdu, kaleci Ahmet'in çıkardığı topu Traore tamamladı: 0-1. 14'te sağ kanattan Blagojevic'in ortasına Mertan Caner muhteşem bir vole yapıştırdı: 1-1. 45+2'de Beykan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan çıkan kafayla takımını öne geçirdi: 2-1. 59'da kazanılan frikikte topun başına geçen Özer Hurmacı yerden sekerek gönderdiği şutu Ahmet çıkaramadı: 2-2. 75'inci dakikada Tayfur'un sağdan ortasına Recep kafayı vurdu: 2-3. 90+3'te orta sahadan topu 60 metre süren Shehu skoru belirledi.

  1. 10.2.2020
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