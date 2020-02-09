Altay 2-1 Bolu | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 21. haftasında düşme hattındaki Boluspor'u konuk eden Altay, rakibini Yılmaz Özeren ve Marco Paixao'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Bolu'nun tek sayısı Burak Bekaroğlu'ndan geldi.

Puanını 31'e yükselten İzmir temsilcisi maç fazlasıyla 5. sıraya tırmandı. Son sıradaki Boluspor ise 15 puanda kaldı.

Konuk ekipte 70. dakikada kırmızı kart gören Gökhan Sazdağı takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtan dakikalar



11. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Kappel'in ceza sahası içinden vurduğu şutta top kaleci Mosquera'dan döndü.



21. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası dışında topa vuran Mustafa Durak'ın şutunda kaleci Cihan Topaloğlu topun sahibi oldu.



30. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası için Arif Morkaya'nın yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Burak Bekaroğlu topu ağlara gönderdi. 0-1



41. dakikada gelişen Altay atağında kaleciyi çalımlayıp ceza sahası yayı sağ çaprazından topa vuran Paixao'nun vuruşu kalenin sağından az farkla auta çıktı.



49. dakikada gelişen Altay atağında sol kanattan Turgut Doğan Şahin'in getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Yılmaz Özeren, top kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 1-1



70. dakikada Bolusporlu Gökhan Sazdağı, rakibini yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



79. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paixao'nun vurduğu şutta top savunmaya çarparak kornere çıktı.



82. dakikada Yılmaz Özeren'in sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Turgut Doğan Şahin'in vuruşunda top üst direkten döndü.



86. dakikada Boluspor savunmasından dönen topa ceza sahası dışından vuran Özgür Özkaya'nın şutu üst direkten oyun alanına döndü.



87. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında Putsila'nın pasında topla buluşan Paixao, sert bir şutla topu ağlara gönderdi. 2-1





