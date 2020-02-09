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09 Şubat 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU 2-4

MAÇ SONUCU Osmanlıspor 2-4 Bursaspor

1. Lig'in 21. haftasında şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden , 'nda konuk olduğu 'u 'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. Lig'in 21. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında Bursaspor, Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti.

14. dakikada Osmanlıspor, Mertcan Caner Öztürk'le skoru eşitledi.

45+2'de ev sahibi ekip Atakan Çankaya'nın attığı golle mücadelede öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 59. dakikasında 'nın sayısıyla deplasman ekibi skoru 2-2'ye getirdi.

Dakikalar 75'i gösterirken sahneye çıkan , yeşil-beyazlı kulübü tekrar öne geçirdi.

90+3'de ekibinde Shehu durumu 'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 36'ya yükseltirken, Osmanlıspor 17 puanda kaldı.

  1. 09.02.2020
  2. Güncelleme: 09.02.2020 18:52
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