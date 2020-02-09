MAÇ SONUCU Osmanlıspor 2-4 Bursaspor
TFF 1. Lig'in 21. haftasında şampiyonluk yarışının önemli ekiplerinden Bursaspor, Osmanlı Stadyumu'nda konuk olduğu Osmanlıspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Osmanlıspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Osmanlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında Bursaspor, Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti.
14. dakikada Osmanlıspor, Mertcan Caner Öztürk'le skoru eşitledi.
45+2'de ev sahibi ekip Atakan Çankaya'nın attığı golle mücadelede öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 59. dakikasında Özer Hurmacı'nın sayısıyla deplasman ekibi skoru 2-2'ye getirdi.
Dakikalar 75'i gösterirken sahneye çıkan Recep Aydın, yeşil-beyazlı kulübü tekrar öne geçirdi.
90+3'de Bursa ekibinde Shehu durumu 4-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 36'ya yükseltirken, Osmanlıspor 17 puanda kaldı.
- 09.02.2020
- Güncelleme: 09.02.2020 18:52
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