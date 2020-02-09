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09 Şubat 2020, Pazar
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'in son kurbanı Altınordu

Eskişehir'in son kurbanı Altınordu

Son haftaların formda ekibi , evinde Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Son haftaların formda ekibi , evinde Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Mete Kaan'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Es-Es, 56'da yine Mete'yle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 79'da penaltıdan Mehmet Feyzi söyledi: 3-0. Bu sonuçla, son 5 maçta 11 puan alan ve çıkışını sürdüren Eskişehirspor, puanını 16'ya çıkartmayı başardı.

  1. 9.2.2020
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