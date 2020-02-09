Eskişehir'in son kurbanı Altınordu

Son haftaların formda ekibi Eskişehirspor, evinde Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Mete Kaan'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Es-Es, 56'da yine Mete'yle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 79'da penaltıdan Mehmet Feyzi söyledi: 3-0. Bu sonuçla, son 5 maçta 11 puan alan ve çıkışını sürdüren Eskişehirspor, puanını 16'ya çıkartmayı başardı.