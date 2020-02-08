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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Elazığ’da yol haritası belirlenecek

Elazığ’da yol haritası belirlenecek

'ta ligden çekilme talebi kabul gören 'da, teknik adam ve Başkan 'ün görüşmesi bekleniyor.

'ta ligden çekilme talebi kabul gören 'da, teknik adam ve Başkan 'ün görüşmesi bekleniyor. Yol haritasını belirleyecek Gakgoş, oyuncuların kiralık gitmesi için de ile görüşecek. 17 takımla sona erecek Kırmızı Grup'ta, gelecek sezon Elazığspor'un dahil olmasıyla 19 takım mücadele edecek.
  1. 8.2.2020
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