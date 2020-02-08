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08 Şubat 2020, Cumartesi
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'da yeniden çıkış arıyor

Bursaspor Ankara'da yeniden çıkış arıyor

'a 1-0 yenilerek ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini sonlandıran , yarın deplasmanda 'a konuk oluyor. Yeşil-beyazlılar, kritik mücadeleden galip ayrılarak zirve yolunda yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Bu sezon 'e çıkma hesabı yapan , TFF 1. Lig'in 21. haftasında yarın saat 16.30'da 'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayıKocaeli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Çetin yönetecek. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz pazar akşamı evinde 'a 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Başkent ekibini mağlup ederek yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Timsah, dün akşam lider Hatayspor'un, 21. haftanın açılış maçında deplasmanda ile 1-1 berabere kalmasının ardından haftayı 3 puanla kapatarak, aradaki puan farkını 6'ya indirme fırsatını tepmek istemiyor.

KEREM CAN AKYÜZ İLK KEZ FORMA GİYECEK
Devre arası döneminde transfer edilen sol bek , yarın akşamki mücadelede ilk kez Bursaspor formasını terletecek.Akhisarspor ve Eskişehirspor mücadelelerinde yedek kulübesinde yer alan 30 yaşındaki futbolcunun, 'ın cezalı olması sebebiyle Teknik Direktör 'den formayı alması bekleniyor.

KRİTİK EKSİK SERDAR ÖZKAN
Bursaspor'da Onur Atasayar'ın dışında bir cezalısı daha bulunuyor. Ara transfer döneminde Antalyaspor'dan transfer edilen sol kanat oyuncusu Serdar Özkan da, Osmanlıspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Eskişehirspor karşılaşmasında sarı kart görerek bir sezonda dördüncü sarı kartını aldığı için cezalı duruma düşen tecrübeli futbolcu, ilk kez Bursaspor forması giydiği Akhisarspor mücadelesinde bir asist yaparak yeşil-beyazlı kulüpteki kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı.


YEVHEN SELEZNOV DÖNÜYOR
Teknik Dirketör İbrahim Üzülmez'in göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan ve kaydettiği gollerle takımı son dönemde sırtlayan Yevhen Seleznov, Osmanlıspor mücadelesinde formasına kavuşuyor. Akhisarspor karşılaşmasında, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldığı içinEskişehirspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakan Ukraynalı futbolcu, yarın akşam yeşil-beyazlıların en büyük kozu olacak. Bu sezon ligde 14 kez forma giyen tecrübeli forvet, 6 gol bir asist kaydetti. Seleznov, İbrahim Üzülmez göreve geldikten sonra forma giydiği her maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı.

TİMSAH, ANKARA'DAKİ ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Başkent 'da Osmanlıspor'a konuk olacak olan Bursaspor'un, son yıllarda Ankara deplasmanlarında sergilemiş olduğu başarısız performans dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 5 senedir Başkent'te galibiyet yüzü görmüyor. Bu süreçte 7 maça çıkan Timsah, 3 beraberlik alırken 4 kez de mağlup olmaktan kurtulamadı. Bursaspor, Ankara'daen son galibiyetini 2015 yılında Çeyrek Finali rövanş maçında Gençlerbirliği'ne karşı elde etti. Bursa'daki maçı1-1 berabere tamamlayan yeşil-beyazlılar, 14 Nisan 2015'te yönetiminde, Başkent ekibini deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup edip adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

  1. 08.02.2020
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