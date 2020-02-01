Bursaspor zirveye ortak olmak istiyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Bursaspor zirveye ortak olmak istiyor

zirveye ortak olmak istiyor

Bursaspor zirveye ortak olmak istiyor

1. Lig'in son haftalarında aldığı sonuçlar ile yeniden şampiyonluk yarışına ortak olan , yarın son sırada yer almasına rağmen değişikliğinin ardından iyi sinyaller veren ’u ağırlayacak.

1. Lig'de yakaladığı ivme ile dikkat çeken , yarın sahasında ile karşılaşacak. temsilcisi, 20. haftaya 33 puanla üçüncü sırada sırada girerken, ekibi ise 10 puanla ligin son basamağında yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Gökmen Baltacı yapacak.

76. RANDEVU
İki takım çeşitli ligler ve olmak üzere pek çok kulvarda 75 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 28'inde kazanan taraf Bursaspor olurken, Eskişehir temsilcisi ise 22 maçtan galip ayrıldı. Geride kalan 25 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında Eskişehir'de oynanan son randevuyu Bursaspor, 2-0'lık skor ile kazandı. Bursa temsilcisi, rakibiyle oynadığı son 5 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

BURSASPOR SAHASINDA ETKİLİ
Sahasında oynadığı maçlarda etkili bir görüntü çizen Bursaspor, bu sezon evindeki 9 maçta 7 galibiyet elde etti, birer kez sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında 22 puan toplayan Bursa ekibi, ligin de iç sahada en iyi performansa sahip takımlarından biri konumunda. Öte yandan, Bursaspor, Eskişehirspor'u 36 kez ağırlarken, bu karşılaşmaların 20'sini kazanırken, sadece 3 kez mağlup oldu. Diğer 13 maçta da taraflar bir puana razı oldu.

ÖZER VE SELEZNOV CEZALI
Bursaspor, devre arasında Abdou Razack Traore, Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Emrullah Şalk, ve Numan Bayrak'ı kadrosuna kattı. Lisansları da çıkarılan bu oyuncular, şans bulmaları halinde Eskişehirspor'a karşı forma giyebilecek. Bursa temsilcisinde ve Yevgen Seleznov ise kart cezaları nedeniyle görev alamayacak. Eskişehirspor'da da tek eksik Talha Erdoğan. Talha, sakatlığı nedeniyle Bursaspor'a karşı oynayamayacak.

İKİ TAKIM DA FORMDA
Bursaspor son maçlarında formunu yakalamış durumda. Yeşil beyazlılar, ligde oynadığı son üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken, sahasında Hatayspor ve 'ü 2-1, deplasmanda da Akhisarspor'u 1-0 yendi. Eskişehirspor da teknik adam değişikliğinin ardından toparlanmış bir görüntü çiziyor. Bu sezon ikinci kez değiştiren Eskişehir temsilcisi, yeni teknik patronu Mustafa Özer ile çıktığı üç maçta da mağlup olmadı. Es-Es, bu maçlarda; Boluspor ve Adanaspor ile berabere kalırken, Keçiörengücü'nü yenmeyi başardı.

  1. 01.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor zirveye ortak olmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN