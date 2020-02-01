Tarık Çamdal Adana Demirspor'da! | Tarık Çamdal hangi takıma transfer oldu? Tarık Çamdal kimdir? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Adana Demirspor'da!

Tarık Çamdal Adana Demirspor'da!

Bir dönem Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor'da forma giyen 'ın yeni takımı belli oldu... Son olarak Antalyaspor'da forma giyen ve Akdeniz temsilcisi ile yollarını ayıran Tarık Çamdal, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı! İşte detaylar...

TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor, daha önce Galatasaray, Antalyaspor ve Eskişehirspor formalarını da terleten ile sözleşme imzaladı.

Adana temsilcisi, 28 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyururken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirdi.

Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşmesini devre arası döneminin son gününde sonlandırmıştı.

TARIK ÇAMDAL KİMDİR?

Kariyerine TSV 1860 Münih altyapısında başlayan Tarık Çamdal, daha sonra U19 ve A Takımı'nda görev almıştı. 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a 300 bin euro bedelle transferi gerçekleşen Tarık Çamdal, 2014-15 sezonunda 4,75 milyon euro bedelle Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

2016-17 sezonunda yeniden Eskişehirspor'a kiralanan Tarık Çamdal, 2018-19 sezonunda Antalyaspor'a bedelsiz olarak transfer oldu.

Tarık, bu sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 6 müsabakada rol alırken 456 dakika sahada kaldı.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 17:49
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