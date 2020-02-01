Keçiörengücü 1-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 20. haftasında play-off hattını yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Son 5 haftada 4. kez kazanan ve yenilmezlik serisini de 5 haftaya çıkaran Mavi Şimşekler'de 1 gol, 1 asistle oynayan Erkan Zengin galibiyetin mimarı oldu. Keçiörengücü'nün galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

ERKAN ZENGİN'DEN 1 GOL, 1 ASİST

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta konuk Adana Demirspor 51'de Erkan Zengin'in asistinde Alas Aosman'ın golüyle öne geçerken, Başkent ekibi bu gole 57'de Erdi Dikmen ile yanıt verdi: 1-1. 79'da sahne alan Erkan Zengin takımını yeniden öne geçirirken, 90+1'de Berk Yıldız skoru belirledi. Adana Dömirspor bu sonuçla puanını 31'e yükseltip maç fazlasıyla 4'üncü sıraya tırmandı. Keçiörengücü ise 29 puanda kaldı.