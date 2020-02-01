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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Keçiörengücü 1-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü 1-3 | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü 1-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları büyük bir heyecanla devam ediyor.. Süper Lig'e yükselme hesapları yapan , kritik maçta Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup edip son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Konuk takıma üç puıanı getiren golleri Aosman, Erkan Zengin ve Berk Yıldız kaydetti. Ev sahibinin tek golü Erdi Dikmen'den geldi. puanını 31'e yükseltirken, Keçiörengücü 29 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında play-off hattını yakından ilgilendiren maçta , deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Son 5 haftada 4. kez kazanan ve yenilmezlik serisini de 5 haftaya çıkaran Mavi Şimşekler'de 1 gol, 1 asistle oynayan Erkan Zengin galibiyetin mimarı oldu. Keçiörengücü'nün galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

ERKAN ZENGİN'DEN 1 GOL, 1 ASİST

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta konuk Adana Demirspor 51'de Erkan Zengin'in asistinde Alas Aosman'ın golüyle öne geçerken, Başkent ekibi bu gole 57'de Erdi Dikmen ile yanıt verdi: 1-1. 79'da sahne alan Erkan Zengin takımını yeniden öne geçirirken, 90+1'de Berk Yıldız skoru belirledi. Adana Dömirspor bu sonuçla puanını 31'e yükseltip maç fazlasıyla 4'üncü sıraya tırmandı. Keçiörengücü ise 29 puanda kaldı.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 16:27
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