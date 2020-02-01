Keçiörengücü 1-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmaları büyük bir heyecanla devam ediyor.. Süper Lig'e yükselme hesapları yapan Adana Demirspor, kritik maçta Keçiörengücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup edip son 5 maçta 4. galibiyetini aldı. Konuk takıma üç puıanı getiren golleri Aosman, Erkan Zengin ve Berk Yıldız kaydetti. Ev sahibinin tek golü Erdi Dikmen'den geldi. Adana Demir puanını 31'e yükseltirken, Keçiörengücü 29 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında play-off hattını yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Son 5 haftada 4. kez kazanan ve yenilmezlik serisini de 5 haftaya çıkaran Mavi Şimşekler'de 1 gol, 1 asistle oynayan Erkan Zengin galibiyetin mimarı oldu. Keçiörengücü'nün galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
ERKAN ZENGİN'DEN 1 GOL, 1 ASİST
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta konuk Adana Demirspor 51'de Erkan Zengin'in asistinde Alas Aosman'ın golüyle öne geçerken, Başkent ekibi bu gole 57'de Erdi Dikmen ile yanıt verdi: 1-1. 79'da sahne alan Erkan Zengin takımını yeniden öne geçirirken, 90+1'de Berk Yıldız skoru belirledi. Adana Dömirspor bu sonuçla puanını 31'e yükseltip maç fazlasıyla 4'üncü sıraya tırmandı. Keçiörengücü ise 29 puanda kaldı.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 16:27
- Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi?
- Sassuolo Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler
- Trabzonsporlu Hosseini'den yönetime sürpriz talep
- Shane Larkin Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda!
- Kenin'den tarihi şampiyonluk! Muguruza'yı devirdi
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Keçiörengücü 1-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.