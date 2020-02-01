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01 Şubat 2020, Cumartesi
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’ya cansuyu

Adana’ya cansuyu

, seyircisi önünde ’u 3 golle yıkarak düşme hattından çıktı. Demirspor ile oynayacağı derbi öncesi moral buldu.

1. Lig'de 20'nci haftanın açılış maçında 'u ağırlayan , 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Turuncu-beyazlılar böylece önümüzdeki hafta oynanacak derbisi öncesinde moral buldu. Eren Keleş'in golüyle öne geçen Adanaspor, uzatmalarda Ahmet Dereli ile skoru 2-0 yaparak soyunma odasına gitti. Konuk ekip Osmanlıspor, Mertan Caner'in penaltı golüyle umutlansa da Mbilla 84'te skoru belirledi. Puanını 17'ye yükselten Adanaspor, aynı puandaki Osmanlıspor'u düşme potasına itti.
  1. 1.2.2020
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