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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Yardımcı Yattara

Yardımcı Yattara

Günü iki transferle bitiren İstanbulspor, 'nin yardımcılığına 'yı getirdi.

Günü iki transferle bitiren İstanbulspor, 'nin yardımcılığına 'yı getirdi. 'da Türk futbolunda bir döneme damga vuran Gineli, eski takım arkadaşı Tekke'yle buluşmuş oldu. Sarı-siyahlılar, 39 yaşındaki Yattara'ya ye
  1. 1.2.2020
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