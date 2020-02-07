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07 Şubat 2020, Cuma
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Şimşek Bal-Kes’te

Şimşek Bal-Kes’te

, teknik direktörlük koltuğunu ’e emanet etti. 44 yaşındaki çalıştırıcı, 1.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından 'yla yollarını ayıran , yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlılar, koltuğu 'e emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Şimşek, ilk etapta sezon sonuna kadar imza atarken; 44 yaşındaki hocanın 1 yıllık opsiyon hakkının da kulüpte olduğu ifade edildi.

BU SEZON 3'ÜNCÜ HOCA OLDU

Sezonu Ali Tandoğan ile giren Balıkesirspor, ardından Ramazan Kurşunlu'yla anlaşmıştı. Böylece Yusuf Şimşek, bu sezon kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak 3'üncü teknik adam oldu. Kariyerine Karşıyaka'da başlayan 44 yaşındaki hoca; , , Bandırma, ve Karagümrük gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Afjet Afyon'da görev yapan Şimşek, geçen sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.

  1. 7.2.2020
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