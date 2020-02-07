Şimşek Bal-Kes’te
Balıkesir, teknik direktörlük koltuğunu Yusuf Şimşek’e emanet etti. 44 yaşındaki çalıştırıcı, 1.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Ramazan Kurşunlu'yla yollarını ayıran Balıkesirspor, yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlılar, koltuğu Yusuf Şimşek'e emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Şimşek, ilk etapta sezon sonuna kadar imza atarken; 44 yaşındaki hocanın 1 yıllık opsiyon hakkının da kulüpte olduğu ifade edildi.
BU SEZON 3'ÜNCÜ HOCA OLDU
Sezonu Ali Tandoğan ile giren Balıkesirspor, ardından Ramazan Kurşunlu'yla anlaşmıştı. Böylece Yusuf Şimşek, bu sezon kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak 3'üncü teknik adam oldu. Kariyerine Karşıyaka'da başlayan 44 yaşındaki hoca; Antalya, Mersin, Bandırma, Denizli ve Karagümrük gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Afjet Afyon'da görev yapan Şimşek, geçen sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.
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