Şimşek Bal-Kes’te

Üst üste gelen başarısız sonuçların ardından Ramazan Kurşunlu'yla yollarını ayıran Balıkesirspor, yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlılar, koltuğu Yusuf Şimşek'e emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Şimşek, ilk etapta sezon sonuna kadar imza atarken; 44 yaşındaki hocanın 1 yıllık opsiyon hakkının da kulüpte olduğu ifade edildi.

BU SEZON 3'ÜNCÜ HOCA OLDU

Sezonu Ali Tandoğan ile giren Balıkesirspor, ardından Ramazan Kurşunlu'yla anlaşmıştı. Böylece Yusuf Şimşek, bu sezon kırmızı-beyazlı takımı çalıştıracak 3'üncü teknik adam oldu. Kariyerine Karşıyaka'da başlayan 44 yaşındaki hoca; Antalya, Mersin, Bandırma, Denizli ve Karagümrük gibi takımları çalıştırdı. Son olarak Afjet Afyon'da görev yapan Şimşek, geçen sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.