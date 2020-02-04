Vural da çare olamadı

Mutlak şampiyonluk hedeflerken düşüşe geçen Akhisar'da, kabus devam ediyor. Yılmaz Vural'la anlaşan Akigolar, ilk maçında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu. 6 maçtır gol bile atamayan Akhisar'ın yeni hocası Vural, "Niyetimiz ne olursa olsun Süper Lig'e çıkmak" dedi.