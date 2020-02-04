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04 Şubat 2020, Salı
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Vural da çare olamadı

Vural da çare olamadı

Mutlak şampiyonluk hedeflerken düşüşe geçen 'da, kabus devam ediyor.

Mutlak şampiyonluk hedeflerken düşüşe geçen 'da, kabus devam ediyor. 'la anlaşan Akigolar, ilk maçında Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu. 6 maçtır gol bile atamayan Akhisar'ın yeni hocası Vural, "Niyetimiz ne olursa olsun 'e çıkmak" dedi.

  1. 4.2.2020
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