‘Yakışanı yaparız
Adanaspor'un yeni transferlerinden Savaş Polat, gelecek için umutlu konuştu.
Adanaspor'un yeni transferlerinden Savaş Polat, gelecek için umutlu konuştu. Takımın düşme potasında yer aldığını hatırlatan 22 yaşındaki sağ bek, "Bu şehre yakışmayacak yerde bulunuyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan çıkacağımızı ümit ediyorum. İlk hedefimiz Akhisar'ı yenmek" dedi.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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