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18 Ocak 2020, Cumartesi
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‘Yakışanı yaparız

‘Yakışanı yaparız

'un yeni transferlerinden , gelecek için umutlu konuştu.

'un yeni transferlerinden , gelecek için umutlu konuştu. Takımın düşme potasında yer aldığını hatırlatan 22 yaşındaki sağ bek, "Bu şehre yakışmayacak yerde bulunuyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan çıkacağımızı ümit ediyorum. İlk hedefimiz Akhisar'ı yenmek" dedi.

  1. 18.1.2020
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