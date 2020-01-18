Adanaspor Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig takımlarından sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi turuncu-beyazlı takım topladığı 12 puanla ligde 17. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 27 puanla 5. sırada bulunuyor. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Adanaspor, maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Üst sıraları zorlayan ve play-off hattından düşmek istemeyen Akhisar için de oldukça kritik bir maç. Peki, Adanaspor-Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

1. Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Küme düşme hattında yer alan 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi her iki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak.

ADANASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ekibi Adanaspor'un Ege temsilcisi Akhisarspor'u sahasında ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

"İLK HEDEFİMİZ AKHİSAR'I YENMEK"

Adanaspor'un yeni transferlerinden Savaş Polat, gelecek için umutlu konuştu. Takımın düşme potasında yer aldığını hatırlatan 22 yaşındaki sağ bek, "Bu şehre yakışmayacak yerde bulunuyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan çıkacağımızı ümit ediyorum. İlk hedefimiz Akhisar'ı yenmek" dedi.

AKHİSAR TRANSFER YAPAMADI

Ligde ilk yarıda liderliğe kadar yükselmesine rağmen devrenin son 3 maçında galip gelemeyip zirve hedefinin uzağında kalan Akhisarspor, ara transferde kanalıyla gelen yasak nedeniyle kadrosunu takviye edemedi.

  1. 18.01.2020
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