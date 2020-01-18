Adanaspor Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi turuncu-beyazlı takım topladığı 12 puanla ligde 17. sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 27 puanla 5. sırada bulunuyor. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Adanaspor, maça galibiyet parolasıyla çıkacak. Üst sıraları zorlayan ve play-off hattından düşmek istemeyen Akhisar için de oldukça kritik bir maç. Peki, Adanaspor-Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Küme düşme hattında yer alan Adanaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi her iki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak.
ADANASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Akdeniz ekibi Adanaspor'un Ege temsilcisi Akhisarspor'u sahasında ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.
"İLK HEDEFİMİZ AKHİSAR'I YENMEK"
Adanaspor'un yeni transferlerinden Savaş Polat, gelecek için umutlu konuştu. Takımın düşme potasında yer aldığını hatırlatan 22 yaşındaki sağ bek, "Bu şehre yakışmayacak yerde bulunuyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan çıkacağımızı ümit ediyorum. İlk hedefimiz Akhisar'ı yenmek" dedi.
AKHİSAR TRANSFER YAPAMADI
Ligde ilk yarıda liderliğe kadar yükselmesine rağmen devrenin son 3 maçında galip gelemeyip zirve hedefinin uzağında kalan Akhisarspor, ara transferde FIFA kanalıyla gelen yasak nedeniyle kadrosunu takviye edemedi.
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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