Adanaspor Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Küme düşme hattında yer alan Adanaspor 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi her iki takım da sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak.

ADANASPOR-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Akdeniz ekibi Adanaspor'un Ege temsilcisi Akhisarspor'u sahasında ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak.

"İLK HEDEFİMİZ AKHİSAR'I YENMEK"

Adanaspor'un yeni transferlerinden Savaş Polat, gelecek için umutlu konuştu. Takımın düşme potasında yer aldığını hatırlatan 22 yaşındaki sağ bek, "Bu şehre yakışmayacak yerde bulunuyoruz. Elimizden geleni yapıp buradan çıkacağımızı ümit ediyorum. İlk hedefimiz Akhisar'ı yenmek" dedi.

AKHİSAR TRANSFER YAPAMADI

Ligde ilk yarıda liderliğe kadar yükselmesine rağmen devrenin son 3 maçında galip gelemeyip zirve hedefinin uzağında kalan Akhisarspor, ara transferde FIFA kanalıyla gelen yasak nedeniyle kadrosunu takviye edemedi.