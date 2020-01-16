Altay gaza bastı
TFF 1. Lig'in köklü ekiplerinden Altay dış transferde gaza bastı. İlk olarak Balıkesir'den sol bek Doğa ile anlaşan siyah-beyazlılar, Gaziantep'ten orta saha Kerim Avcı ve gurbetçi stoper Erol Alkan ile de el sıkıştı.
TFF 1. Lig'in köklü ekiplerinden Altay dış transferde gaza bastı. İlk olarak Balıkesir'den sol bek Doğa ile anlaşan siyah-beyazlılar, Gaziantep'ten orta saha Kerim Avcı ve gurbetçi stoper Erol Alkan ile de el sıkıştı. Erol Alkan, Bulgar ekibi Zagora'da bu sezon 16 maçta forma giyerken, Kerim Avcı ise bu sezon hiç maça çıkmadı.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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