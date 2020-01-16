Altay gaza bastı

TFF 1. Lig'in köklü ekiplerinden Altay dış transferde gaza bastı. İlk olarak Balıkesir'den sol bek Doğa ile anlaşan siyah-beyazlılar, Gaziantep'ten orta saha Kerim Avcı ve gurbetçi stoper Erol Alkan ile de el sıkıştı. Erol Alkan, Bulgar ekibi Zagora'da bu sezon 16 maçta forma giyerken, Kerim Avcı ise bu sezon hiç maça çıkmadı.