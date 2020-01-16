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16 Ocak 2020, Perşembe
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Altay gaza bastı

Altay gaza bastı

1. Lig'in köklü ekiplerinden Altay gaza bastı. İlk olarak 'den sol bek Doğa ile anlaşan siyah-beyazlılar, 'ten orta saha ve gurbetçi stoper ile de el sıkıştı.

1. Lig'in köklü ekiplerinden Altay gaza bastı. İlk olarak 'den sol bek Doğa ile anlaşan siyah-beyazlılar, 'ten orta saha ve gurbetçi stoper ile de el sıkıştı. Erol Alkan, Bulgar ekibi Zagora'da bu sezon 16 maçta forma giyerken, Kerim Avcı ise bu sezon hiç maça çıkmadı.

  1. 16.1.2020
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