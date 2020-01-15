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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Hatayspor'da imzayı attı

Hatayspor'da Dame Diop imzayı attı

1. Lig lideri Hatayspor, 'u kadrosuna kattığını açıkladı. Senegalli forvetle 2,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, forması giyen 26 yaşındaki ile sözleşme imzalandığı açıklandı. Bordo-beyazlı kulübün açıklamasında, "Geçtiğimiz sezonlarda Çek Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden Banik Ostrava'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli başarılı forvet oyuncusu Dame Dıop, kendisini 2,5 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı" ifadelerine yer verildi.

  1. 15.01.2020
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