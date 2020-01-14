Altınordu durmuyor
Altınordu, transferde Metehan Mimaroğlu ve Ali Yaşar'ın ardından üçüncü takviyeyi Balıkesir'den ayrılan Furkan Çil'le yapıyor. İzmir ekibinin, adı Menemen'le de anılan 26 yaşındaki ön liberoyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 3 yıldır Balıkesir'de oynayan Furkan, bu yıl 14 maça çıktı.
Altınordu, transferde Metehan Mimaroğlu ve Ali Yaşar'ın ardından üçüncü takviyeyi Balıkesir'den ayrılan Furkan Çil'le yapıyor. İzmir ekibinin, adı Menemen'le de anılan 26 yaşındaki ön liberoyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 3 yıldır Balıkesir'de oynayan Furkan, bu yıl 14 maça çıktı.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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