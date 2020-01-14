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14 Ocak 2020, Salı
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Altınordu durmuyor

Altınordu durmuyor

Altınordu, transferde ve 'ın ardından üçüncü takviyeyi 'den ayrılan 'le yapıyor. ekibinin, adı Menemen'le de anılan 26 yaşındaki ön liberoyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 3 yıldır Balıkesir'de oynayan Furkan, bu yıl 14 maça çıktı.

Altınordu, transferde Metehan Mimaroğlu ve 'ın ardından üçüncü takviyeyi 'den ayrılan 'le yapıyor. ekibinin, adı Menemen'le de anılan 26 yaşındaki ön liberoyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 3 yıldır Balıkesir'de oynayan Furkan, bu yıl 14 maça çıktı.

  1. 14.1.2020
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