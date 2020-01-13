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13 Ocak 2020, Pazartesi
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coştu!

Bursaspor coştu!

döneminde ince eleyip sık dokuyan , takviyelerini Süper Lig'den yapmayı sürdürüyor. ’ı alarak bombayı patlatan Timsah, Alanya’dan ’ü de kadrosuna kattı. Sırada var.

İlk bombasını Antalyaspor'dan ayrılan kadrosuna katarak patlatan yeşil-beyazlılar, ikinci transferini 'dan yaptı. Timsah, sağ kanat oyuncusu ile her konuda anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu kısa sürede 'ya gelecek. Son hedef ise 'de şans bulamayan Mevlüt Erdinç. 32'lik santrfor için temaslara başlandı.

  1. 13.1.2020
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