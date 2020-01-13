Bursaspor coştu!

İlk bombasını Antalyaspor'dan ayrılan Serdar Özkan'ı kadrosuna katarak patlatan yeşil-beyazlılar, ikinci transferini Alanyaspor'dan yaptı. Timsah, sağ kanat oyuncusu Tayfur Bingöl ile her konuda anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu kısa sürede Bursa'ya gelecek. Son hedef ise Fenerbahçe'de şans bulamayan Mevlüt Erdinç. 32'lik santrfor için temaslara başlandı.