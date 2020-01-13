Bursaspor coştu!
Transfer döneminde ince eleyip sık dokuyan Bursaspor, takviyelerini Süper Lig'den yapmayı sürdürüyor. Serdar Özkan’ı alarak bombayı patlatan Timsah, Alanya’dan Tayfur Bingöl’ü de kadrosuna kattı. Sırada Mevlüt Erdinç var.
İlk bombasını Antalyaspor'dan ayrılan Serdar Özkan'ı kadrosuna katarak patlatan yeşil-beyazlılar, ikinci transferini Alanyaspor'dan yaptı. Timsah, sağ kanat oyuncusu Tayfur Bingöl ile her konuda anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu kısa sürede Bursa'ya gelecek. Son hedef ise Fenerbahçe'de şans bulamayan Mevlüt Erdinç. 32'lik santrfor için temaslara başlandı.
- 13.1.2020
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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