Es-Es’in yeni hocası Özer

Eskişehir'de Coşkun Demirbakan'ın yerine 1.5 yıllığına Mustafa Özer getirildi. Geçen sezon 3. Lig'de Ordu FK'yi çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, "Zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek, takımımızı ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.