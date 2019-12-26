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26 Aralık 2019, Perşembe
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Es-Es’in yeni hocası Özer

Es-Es’in yeni hocası Özer

'de 'ın yerine 1.5 yıllığına getirildi. Geçen sezon 3. Lig'de FK'yi çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, "Zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek, takımımızı ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'de 'ın yerine 1.5 yıllığına getirildi. Geçen sezon 3. Lig'de FK'yi çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam, "Zorlukların farkındayız ama yeniden iyi günlere dönmek, takımımızı ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

  1. 26.12.2019
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