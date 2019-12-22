Akigo evinde fırsat tepti
Süper Lig biletini play-off'a kalmadan almak isteyen Akhisarspor, seyircisi önünde Boluspor ile oynadığı maçta 1 puanla yetindi: 0-0. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak amacındaki Boluspor, bu zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.
Süper Lig biletini play-off'a kalmadan almak isteyen Akhisarspor, seyircisi önünde Boluspor ile oynadığı maçta 1 puanla yetindi: 0-0. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak amacındaki Boluspor, bu zorlu deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı. Sahasında 2 pan kaybeden Akigolar, ikincilik için önemli bir fırsatı kaçırmış oldular. Akhisar gelecek hafta Keçiören'e konuk olacak.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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