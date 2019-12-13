MAÇ SONUCU | Altay 1 - 0 Adana Demirspor

Tff 1. Lig'in 15. haftasının açılış maçında Altay evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Altay Alsancak Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Altay'a galibiyeti getiren gol 29. dakikada Putsila'nın asistinde, 38 yaşındaki İbrahim Öztürk'den geldi.



Bu sonucun ardından 6 maçlık 3 puan hasretini dindiren Altay 20 puana yükseldi. Adana Demirspor ise son 5 haftada 3. yenilgisini aldı ve 18 puanda kaldı.



Tff 1. ligin 16. haftasında Altay deplasmanda Erzurum BB ile karşılaşacakken, Adana Demirspor ise evinde Ümraniyespor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6'ncı dakikada ilk atağı Adana Demirspor geliştirdi. Berk'in pasında topu iyi kontrol eden Samed, İbrahim'den sıyrılıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16'ncı dakikada ceza sahası dışından Putsila çok sert vurdu, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş topu son anda çeldi.

30'uncu dakikada Altay öne geçti. Putsila'nın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte topa kafayı vuran İbrahim ağları havalandırdı: 1-0.

İlk yarı Altay'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

58'inci dakikada ceza yayı sol çaprazından Paixao'nun şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

70'inci dakikada Adana Demirspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Emre soldan ortaladı, Volkan Şen bomboş pozisyonda topu auta gönderdi.

78'inci dakikada Paixao'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top oyun alanını terk etti. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan ev sahibi Altay oldu.