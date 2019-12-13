İzmir’de kritik randevu

TFF 1. Lig'in 15'inci haftası, İzmir'de oynanacak müthiş maçla açılıyor. Türk futbolunun iki köklü ekibi Altay ile Adana Demirspor, Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN MAX 1'den yayınlanacak. Kritik randevu öncesinde Altay'ın 17, Demir'in ise 18 puanı bulunuyor.