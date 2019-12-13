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13 Aralık 2019, Cuma
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’de kritik randevu

İzmir’de kritik randevu

1. Lig'in 15'inci haftası, 'de oynanacak müthiş maçla açılıyor. Türk futbolunun iki köklü ekibi Altay ile , 'nda karşılaşıyor.

1. Lig'in 15'inci haftası, 'de oynanacak müthiş maçla açılıyor. Türk futbolunun iki köklü ekibi Altay ile , 'nda karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN MAX 1'den yayınlanacak. Kritik randevu öncesinde Altay'ın 17, Demir'in ise 18 puanı bulunuyor.

  1. 13.12.2019
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