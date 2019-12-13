İzmir’de kritik randevu
TFF 1. Lig'in 15'inci haftası, İzmir'de oynanacak müthiş maçla açılıyor. Türk futbolunun iki köklü ekibi Altay ile Adana Demirspor, Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşıyor.
TFF 1. Lig'in 15'inci haftası, İzmir'de oynanacak müthiş maçla açılıyor. Türk futbolunun iki köklü ekibi Altay ile Adana Demirspor, Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN MAX 1'den yayınlanacak. Kritik randevu öncesinde Altay'ın 17, Demir'in ise 18 puanı bulunuyor.
- 13.12.2019
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
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Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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