Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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taraftarını taşıyan otobüs yaptı: 19 yaralı

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı

'nın Ereğli ilçesinde maçından dönen taraftarını taşıyan otobüs, kavşakta TIR'la çarpıştı. Kazada 16'sı taraftar 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla 'ne kaldırıldı.

, saat 01.30 sıralarında -Adana karayolunun şeker fabrikası yakınındaki kavşakta meydana geldi. 1'inci Lig'de mücadele eden ve maçından dönen taraftarını taşıyan H.Ö. yönetimindeki 16 JR 403 plakalı otobüs, Ş.Y.'nin kullandığı 70 HE 953 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü Ş.Y., otobüs sürücüsü H.Ö., yedek sürücü A.E. ile 16 taraftar yaralandı. 19 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla 'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan diğer taraftarın ise şeker fabrikasının misafirhanesinde bekletildikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

  1. 01.12.2019
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