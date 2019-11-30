Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

'de, maçına giden taraftarlarını taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Kulüpten de konuya ilişkin bir geçmiş olsun açıklaması geldi.

'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazada yaralanan Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.




  1. 30.11.2019
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