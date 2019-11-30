Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
Eskişehir'de, Adanaspor maçına giden Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Kulüpten de konuya ilişkin bir geçmiş olsun açıklaması geldi.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazada yaralanan Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.
Geçmiş Olsun— Bursaspor (@BursasporSk) November 30, 2019
Takımımızın Adanaspor deplasmanında oynayacağı maç için bu sabaha karşı Bursa'dan Adana'ya hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu minibüs Eskişehir çıkışında sabah 05:45 sularında talihsiz bir kaza geçirmiştir. pic.twitter.com/g7566AJQRV
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