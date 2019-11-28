TFF 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi yarın başlayacak. ekiplerinden İstanbulspor ve , Esenyurt Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

19.00 İstanbulspor- (Esenyurt )

30 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor ( Kazım Karabekir)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak )

1 ARALIK PAZAR:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor ( Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

2 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor ( Atatürk)

  1. 28.11.2019
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