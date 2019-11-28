TFF 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor
Futbolda TFF 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi yarın başlayacak. İstanbul ekiplerinden İstanbulspor ve Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
30 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 ARALIK PAZAR:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
2 ARALIK PAZARTESİ:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)
- 28.11.2019
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
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Yorum
TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
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Gol yoksa şampiyonluk yok!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Muriç sakat santrafor olarak Alper oynuyor Melüt nerde Ersın hoca.
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Kolarov harekatı!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ali Koç istifa diyoruz , geldiği günden bu yana başarısızlık ta çığır atladı Fenerbahçe mize.
TFF 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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