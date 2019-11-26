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26 Kasım 2019, Salı
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87 gün sonra kazandı

Altınordu 87 gün sonra kazandı

, TFF1. Lig’in 12. haftasında ’u mağlup ederek 7 haftalık aranın ardından 3 puanla tanıştı. Altınordu bu sonuçla tam 87 gün aranın ardından galibiyet elde etti.

1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde , sahasında 'u mağlup etti. ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada ve 88. dakikada Kemal Rüzgar kaydetti. Bu sonuçla kırmızı-lacivertli ekip, ligde 7 haftadır süren galibiyet hasretine son verdi.

ALTINORDU NEFES ALDI

Altınordu, bu galibiyetten önce ligde en son 14 Eylül tarihinde sahasında karşılaştığı 'u 4-1 mağlup etmişti. Ligde 87 günlük aranın ardından sonra gelen galibiyet İzmir ekibine nefes aldırdı. Hanesine 3 puan daha yazdıran Altınordu, 12 hafta sonunda puanını 10'a çıkardı. Kırmızı-lacivertli ekip, haftayı 16. sırada kapatarak düşme hattında yer aldı. Altınordu ligin 13. hafta karşılaşmasında 30 Kasım Cumartesi günü Keçiörengücü'ne konuk olacak.

  1. 26.11.2019
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