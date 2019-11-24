MAÇ SONUCU Menemenspor 1-0 Balıkesirspor
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Ekol Göz Menemenspor, Menemen İlçe Stadyumu'nda ağırladığı Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u Ali Özgün'ün golüyle 1-0 mağlup etti.
TFF 1'nci Lig'de milli aradan önce deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yenerek tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor, zirve adaylarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor evinde tek golle geçerek, Play-Off potasına yerleşti.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 84'üncü dakikasında ağları havalandıran Ali Özgün, İzmir ekibine 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Menemenspor puanını 20 yapıp 5'inci sıraya çıktı, Balıkesirspor 18 puanda kalarak şampiyonluk mücadelesinde ağır yara aldı.
ÖZET
17'nci dakikada Ali Keten'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Hüseyin'in kafa vuruşunda top üst direğin dibinden dışarı gitti.
44'üncü dakikada soldan Mehmet Boztepe çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan sert şutunda sonuç çıkmadı.
61'inci dakikada sağdan Okan'ın ortasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Otto'nun şutunda kaleci Selmani mutlak gole için vermedi.
65'inci dakikada Muhammed Ali'nin sağdan ortasında altı pasın içinde Murat Erdemir'in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
66'ncı dakikada Mehmet Boztepe'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
84'üncü dakikada Menemenspor öne geçti. Ercan'ın savunmadan ileriye gönderdiği topu iyi takip eden Ali Özgün ceza alanı içinde sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
Maçı 1-0 Ekol Göz Menemenspor kazandı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
MAÇ SONUCU Menemenspor 1-0 Balıkesirspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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