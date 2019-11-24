MAÇ SONUCU Menemenspor 1-0 Balıkesirspor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU Menemenspor 1-0 Balıkesirspor

MAÇ SONUCU Menemenspor 1-0 Balıkesirspor

1. Lig'in 12. haftasında , Menemen İlçe Stadyumu'nda ağırladığı Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 'ün golüyle 1-0 mağlup etti.

1'nci Lig'de milli aradan önce deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yenerek tırmanışını sürdüren , zirve adaylarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor evinde tek golle geçerek, Play-Off potasına yerleşti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 84'üncü dakikasında ağları havalandıran , ekibine 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Menemenspor puanını 20 yapıp 5'inci sıraya çıktı, Balıkesirspor 18 puanda kalarak şampiyonluk mücadelesinde ağır yara aldı.

ÖZET

17'nci dakikada Ali Keten'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Hüseyin'in kafa vuruşunda top üst direğin dibinden dışarı gitti.

44'üncü dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına girdi. Çaprazdan sert şutunda sonuç çıkmadı.

61'inci dakikada sağdan Okan'ın ortasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Otto'nun şutunda kaleci Selmani mutlak gole için vermedi.

65'inci dakikada 'nin sağdan ortasında altı pasın içinde Murat Erdemir'in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

66'ncı dakikada Mehmet Boztepe'nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

84'üncü dakikada Menemenspor öne geçti. Ercan'ın savunmadan ileriye gönderdiği topu iyi takip eden Ali Özgün ceza alanı içinde sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Maçı 1-0 Ekol Göz Menemenspor kazandı.

  1. 24.11.2019
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