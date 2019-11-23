Altay’ın kader maçı
TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetle 10. sıraya gerileyen Altay, yarın Akhisar'da kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Akhisar'dan da eli boş dönmesi halinde zirve yarışından iyice koparak orta sıralarda yerini alacak.
TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetle 10. sıraya gerileyen Altay, yarın Akhisar'da kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, Akhisar'dan da eli boş dönmesi halinde zirve yarışından iyice koparak orta sıralarda yerini alacak.
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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