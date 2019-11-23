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23 Kasım 2019, Cumartesi
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’ın kader maçı

Altay’ın kader maçı

1. Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetle 10. sıraya gerileyen , yarın 'da kritik bir 90 dakikaya çıkacak. , Akhisar'dan da eli boş dönmesi halinde zirve yarışından iyice koparak orta sıralarda yerini alacak.

1. Lig'de üst üste aldığı 3 mağlubiyetle 10. sıraya gerileyen , yarın 'da kritik bir 90 dakikaya çıkacak. , Akhisar'dan da eli boş dönmesi halinde zirve yarışından iyice koparak orta sıralarda yerini alacak.

  1. 23.11.2019
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