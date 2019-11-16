Çotanak yükselecek - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Çotanak yükselecek

Çotanak yükselecek

Çotanak yükselecek

teknik direktörü , iyi gidişatı sürdürerek üst sıralara yaklaşacaklarını söyledi ve ekledi: "Bu başladığımız çıkış henüz yeterli değil, mutlaka devam ettirmemiz lazım."

Son haftalarda yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulan Giresunspor, geleceğe umutlu bakıyor. Üst sıralarla arayı kapatmaları gerektiğine işaret eden , "Hem skor hem de oyun anlamında gözle görülür iyi bir gidişat var. Bu başladığımız çıkış henüz yeterli değil, mutlaka devam ettirmemiz lazım. Oyun anlamında gelişmemiz, iyi skorlar almamız gerekiyor." dedi. Kutlu, kalan 6 haftada oyuncuların henüz ortaya koymadığı yüzde 30'luk performanslarını da açığa çıkartıp iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi.

ŞANLIURFA SARIYER MAÇINA ÇIKMIYOR

Ekonomik olarak zor durumdaki Ş.Urfa, Sarıyer maçına çıkmayacak. Geçen hafta da Hekimoğlu, Urfa'nın masraflarını ödemek istemişti.

ALTAY'DA FATURA TÜM TAKIMA KESİLDİ

Üst üste aldığı 3 yenilgiyle sarsılan Altay'da yönetim, faturayı tüm takıma kesti. Siyah-beyazlı oyunculara 30'ar bin TL para cezası verildi.

SOLUNGUÇ: EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARAFTAR

Yarın Fethiye'yi ağırlayacak Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "İyi bir takımla oynayacağız. En büyük gücümüz taraftar" dedi.

ALTINORDU'DA 6 EKSİK

Altınordu, Bolu maçına sakatlığı olan Yasin, Ali, Ravil ve Mertcan ile milli takımdaki Atakan ve Onur'dan yoksun hazırlanıyor.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çotanak yükselecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN