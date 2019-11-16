Çotanak yükselecek

Son haftalarda yakaladığı çıkışla alt sıralardan kurtulan Giresunspor, geleceğe umutlu bakıyor. Üst sıralarla arayı kapatmaları gerektiğine işaret eden teknik direktör Hakan Kutlu, "Hem skor hem de oyun anlamında gözle görülür iyi bir gidişat var. Bu başladığımız çıkış henüz yeterli değil, mutlaka devam ettirmemiz lazım. Oyun anlamında gelişmemiz, iyi skorlar almamız gerekiyor." dedi. Kutlu, kalan 6 haftada oyuncuların henüz ortaya koymadığı yüzde 30'luk performanslarını da açığa çıkartıp iyi sonuçlar alacaklarına inandığını dile getirdi.

ŞANLIURFA SARIYER MAÇINA ÇIKMIYOR

Ekonomik olarak zor durumdaki Ş.Urfa, Sarıyer maçına çıkmayacak. Geçen hafta da Hekimoğlu, Urfa'nın masraflarını ödemek istemişti.

ALTAY'DA FATURA TÜM TAKIMA KESİLDİ

Üst üste aldığı 3 yenilgiyle sarsılan Altay'da yönetim, faturayı tüm takıma kesti. Siyah-beyazlı oyunculara 30'ar bin TL para cezası verildi.

SOLUNGUÇ: EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARAFTAR

Yarın Fethiye'yi ağırlayacak Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "İyi bir takımla oynayacağız. En büyük gücümüz taraftar" dedi.

ALTINORDU'DA 6 EKSİK

Altınordu, Bolu maçına sakatlığı olan Yasin, Ali, Ravil ve Mertcan ile milli takımdaki Atakan ve Onur'dan yoksun hazırlanıyor.