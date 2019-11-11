Altınordu kazanamasa da umut verdi

Ligde iç saha lideri Balıkesir temsilcisi karşısında atak futbol oynayan kırmızı-lacivertliler ilk deplasman galibiyetine çok yaklaşsa da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu. Bir topu direkten dönen İzmir ekibi, rakibe fazla pozisyon vermeyerek savunmada da başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Maçı kazanmak için skor üretmek gerekiyor. Geçmiş haftalardaki en büyük sorunumuz buydu. Balıkesirspor karşısında da savunmada ve hücumda iyi oynadık. Oyun hakimiyetini ve pas trafiğini iyi kurup, topu sürekli üçüncü bölgede tutmayı başardık. Bir topumuz direkten dönerken, çok sayıda net pozisyona girdik. Evinde 5'te 5 yapan, coşkulu bir rakibe karşı yapılması gereken her şeyi yaptık ancak gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Üç puan değil ama ciddi moral-motivasyon kazandık" dedi.

RAVIL KORKUTTU

Altınordu'da genç stoper Ravil Tagir, Balıkesirspor maçı öncesi ısınırken sol dizinde ağrı hissederek son anda ilk 11'den çıkarıldı. Genç savunmacının durumunun ciddi olmadığı ve Ümit Milli Takım'a katılacak olması nedeniyle riske edilmediği belirtildi. Son anda ısınarak sahaya çıkan stoper Yusuf Yalçın da performansıyla alkış topladı. Öte yandan, Altınordu'nun milli maç arasında Göztepe ile hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenildi.