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11 Kasım 2019, Pazartesi
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kazanamasa da umut verdi

Altınordu kazanamasa da umut verdi

1'inci Lig'de deplasmanda zirve yarışı veren 'la 0-0 berabere kalan düşme hattındaki , 3 puan alamamasına rağmen, sergilediği futbolla gelecek haftalar adına camiaya umut verdi.

Ligde iç saha lideri Balıkesir temsilcisi karşısında atak oynayan kırmızı-lacivertliler ilk deplasman galibiyetine çok yaklaşsa da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince 1 puana razı oldu. Bir topu direkten dönen ekibi, rakibe fazla pozisyon vermeyerek savunmada da başarılı bir performans sergiledi.

Teknik direktör , "Maçı kazanmak için skor üretmek gerekiyor. Geçmiş haftalardaki en büyük sorunumuz buydu. karşısında da savunmada ve hücumda iyi oynadık. Oyun hakimiyetini ve pas trafiğini iyi kurup, topu sürekli üçüncü bölgede tutmayı başardık. Bir topumuz direkten dönerken, çok sayıda net pozisyona girdik. Evinde 5'te 5 yapan, coşkulu bir rakibe karşı yapılması gereken her şeyi yaptık ancak gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Üç puan değil ama ciddi moral-motivasyon kazandık" dedi.

RAVIL KORKUTTU
'da genç stoper Ravil Tagir, Balıkesirspor maçı öncesi ısınırken sol dizinde ağrı hissederek son anda ilk 11'den çıkarıldı. Genç savunmacının durumunun ciddi olmadığı ve 'a katılacak olması nedeniyle riske edilmediği belirtildi. Son anda ısınarak sahaya çıkan stoper Yusuf Yalçın da performansıyla alkış topladı. Öte yandan, Altınordu'nun milli maç arasında ile hazırlık maçı oynamayı planladığı öğrenildi.

  1. 11.11.2019
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