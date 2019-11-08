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08 Kasım 2019, Cuma
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Alt liglerden haberler (08.11.19)

Alt liglerden haberler (08.11.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

11. HAFTANIN PERDESİ AÇILIYOR

1. Lig'de 11. haftanın açılışında , 'i 19.00'da konuk ediyor. Ev sahibi hocası , "Eskişehir maçıyla başlayıp galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi. Es- Es'te Coşkun Demirbakan ise, "Her maçtan puan almak zorundayız" diye konuştu.

MENEMEN'İN DEFANSI GEÇİLMİYOR

1. Lig'e bu sezon çıkan Menemen'in savunması göz kamaştırıyor... Bu hafta ile karşılaşacak ekibi son 4 maçta 10 puan toplayarak çıkışa geçti. Bu maçlarda kalesini gole kapatan Menemen'de savunma oyuncuları büyük alkış aldı.

ALTAY, KAPPEL İLE UZATMAK İSTİYOR

Altay yönetimi taraftara Kappel müjdesi vermeye hazırlanıyor. Geçen sezonun tamamında 9 gol atıp, 4 asistle oynayan Kappel bu yıl ise 2 gol, 4 asistle başladı. Hollandalı yıldız oyuncunun kontratı sezon sonu bitiyor. Görüşmeler milli arada başlayacak.

GİRESUN'UN HEDEFİ PLAY-OFF OYNAMAK

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "İlk yarı hedefimiz play-off potasına puan olarak yaklaşmak. İkinci devrede de play-off'u kovalayacağız" dedi. Çotanaklar bu sezonun ilk 10 haftasında sadece 9 puan topladı ve 15. sırada bulunuyor.

  1. 8.11.2019
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