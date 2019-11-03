Alt liglerden haberler (03.11.19)

AKHİSAR KAÇTI DEMİR YAKALADI

Zirve yarışının iddialı ekiplerinden Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. 43. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle 1-0 öne geçen Akigolar, 53'te Volkan Şen'in golüne engel olamayınca mücadele 1-1 berabere bitti. Ev sahibi Akhisarspor 17 puanla 3. sırada yer aldı. 12 puanlı Adana Demirspor'un galibiyet özlemi ise 5 maça çıktı.

MENEMENSPOR UÇUŞA GEÇTİ

Ligde haftaya lider giren Ümraniye, İzmir'de koltuğundan oldu. Menemen, 74'te öne geçti. Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasına gelişine vuran Mehmet Boztepe, topu ağlara yolladı: 1-0. Ev sahibi son 4 maçta 10. puanına ulaştı. Öte yandan annesini kaybeden Mustafa Çeçenoğlu, maç sonunda gözyaşlarını tutamazken, taraftarlar kendisine destek verdi.

ES-ES SEÇİMİ 17 KASIM'DA

Eskişehirspor'da başkan Osman Taş'ın istifasından sonra seçim günü belli oldu. Kırmızı-siyahlılar, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 17 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanmazsa 24 Kasım'da olacak.