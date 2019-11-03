Alt liglerden haberler (03.11.19)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
AKHİSAR KAÇTI DEMİR YAKALADI
Zirve yarışının iddialı ekiplerinden Akhisarspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. 43. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle 1-0 öne geçen Akigolar, 53'te Volkan Şen'in golüne engel olamayınca mücadele 1-1 berabere bitti. Ev sahibi Akhisarspor 17 puanla 3. sırada yer aldı. 12 puanlı Adana Demirspor'un galibiyet özlemi ise 5 maça çıktı.
MENEMENSPOR UÇUŞA GEÇTİ
Ligde haftaya lider giren Ümraniye, İzmir'de koltuğundan oldu. Menemen, 74'te öne geçti. Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasına gelişine vuran Mehmet Boztepe, topu ağlara yolladı: 1-0. Ev sahibi son 4 maçta 10. puanına ulaştı. Öte yandan annesini kaybeden Mustafa Çeçenoğlu, maç sonunda gözyaşlarını tutamazken, taraftarlar kendisine destek verdi.
ES-ES SEÇİMİ 17 KASIM'DA
Eskişehirspor'da başkan Osman Taş'ın istifasından sonra seçim günü belli oldu. Kırmızı-siyahlılar, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 17 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanmazsa 24 Kasım'da olacak.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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