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03 Kasım 2019, Pazar
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Alt liglerden haberler (03.11.19)

Alt liglerden haberler (03.11.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

AKHİSAR KAÇTI DEMİR YAKALADI

Zirve yarışının iddialı ekiplerinden , sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. 43. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle 1-0 öne geçen Akigolar, 53'te 'in golüne engel olamayınca mücadele 1-1 berabere bitti. Ev sahibi Akhisarspor 17 puanla 3. sırada yer aldı. 12 puanlı Demirspor'un galibiyet özlemi ise 5 maça çıktı.

MENEMENSPOR UÇUŞA GEÇTİ

Ligde haftaya lider giren Ümraniye, 'de koltuğundan oldu. Menemen, 74'te öne geçti. 'nun sağdan ortasına gelişine vuran Mehmet Boztepe, topu ağlara yolladı: 1-0. Ev sahibi son 4 maçta 10. puanına ulaştı. Öte yandan annesini kaybeden Mustafa Çeçenoğlu, maç sonunda gözyaşlarını tutamazken, taraftarlar kendisine destek verdi.

ES-ES SEÇİMİ 17 KASIM'DA

'da başkan Osman Taş'ın istifasından sonra seçim günü belli oldu. Kırmızı-siyahlılar, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 17 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacağını açıkladı. Çoğunluk sağlanmazsa 24 Kasım'da olacak.

  1. 3.11.2019
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