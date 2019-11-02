Alt liglerden haberler (02.11.19)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
SAMSUN'DA 3 HOCA ADAY
Teknik direktör arayan Samsunspor'da üç isim gündemde. Takıma pozitif futbol oynatacak hoca arayan yönetim; Hikmet Karaman, Ümit Özat ve Hüseyin Kalpar'la görüşecek. Öte yandan kupadaki Gümüşhane maçında sakatlanan Bünyamin sezonu kapattı.
KALICI OLMALIYIZ
Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi. Son 3 lig maçında gol yemeden 7 puan topladıklarını belirten Laleci, "Ümraniye güçlü bir rakip. Yenilmeyecek bir ekip değil. Bu sene hedefimiz lige tutunmak" yorumunu yaptı.
KISA... KISA... KISA...
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İstanbulspor maçında saha avantajını en iyi şekilde kullanıp, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
Kupada Ankaragücü'nü eleyen 2. Lig ekibi Kırklarelispor'da şehir sevince boğuldu. 5. tura yükselmenin onurunu yaşayan kentte Vali Bilgin, takımla gurur duyduğunu belirtti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta günün maçında Karşıyaka, Elazığ Bld.'yi ağırlıyor. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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