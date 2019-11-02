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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Alt liglerden haberler (02.11.19)

Alt liglerden haberler (02.11.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

SAMSUN'DA 3 HOCA ADAY

Teknik direktör arayan 'da üç isim gündemde. Takıma pozitif futbol oynatacak hoca arayan yönetim; , ve 'la görüşecek. Öte yandan kupadaki maçında sakatlanan Bünyamin sezonu kapattı.

KALICI OLMALIYIZ

Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu söyledi. Son 3 lig maçında gol yemeden 7 puan topladıklarını belirten Laleci, "Ümraniye güçlü bir rakip. Yenilmeyecek bir ekip değil. Bu sene hedefimiz lige tutunmak" yorumunu yaptı.

KISA... KISA... KISA...

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İstanbulspor maçında saha avantajını en iyi şekilde kullanıp, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Kupada Ankaragücü'nü eleyen 2. Lig ekibi Kırklarelispor'da şehir sevince boğuldu. 5. tura yükselmenin onurunu yaşayan kentte Vali Bilgin, takımla gurur duyduğunu belirtti.

3. Lig 2. Grup'ta günün maçında Karşıyaka, Elazığ Bld.'yi ağırlıyor. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

  1. 2.11.2019
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