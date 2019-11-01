Alt liglerden haberler (01.11.19)

SAMSUN'DA HEDEF CÜNEYT DUMLUPINAR

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. 22 puanla lider Manisa'nın 6 puan gerisinde kalan kırmızı-beyazlılar, şu anda boşta olan Cüneyt Dumlupınar ile temasa geçecek. 39 yaşındaki teknik adam son olarak 1. Lig ekibi Karagümrük'ü çalıştırıyordu.

ES-ES'TE KRİZ DEVAM EDİYOR

Eskişehirspor'da futbolcular, sıkıntılarına dikkat çekmek için dün de idmana çıkmadı. Uzun süredir ödeme yapılmadığını belirten futbolcuların, Osmanlı maçında göstereceği tavır merak ediliyor.

KISA... KISA... KISA...

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Engin Bekdemir'e 10 gün izin verdi. Oyuncunun isteksiz çalıştığı için bu kararın alındığı kaydedildi.

Altay, cumartesi oynayacağı Hatay'ı en son 2001'de 3-0 mağlup etti. Ardından 5 beraberlik, 1 yenilgi alan İzmir ekibi, hasretini dindirmek istiyor.

3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka, 12 puanın 9'unu evinde topladı. İzmir ekibi hocası Soner Tolungüç, "Elazığ'ı da yeneceğiz" şeklinde konuştu.