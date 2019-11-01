Alt liglerden haberler (01.11.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Alt liglerden haberler (01.11.19)

Alt liglerden haberler (01.11.19)

Alt liglerden haberler (01.11.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

SAMSUN'DA HEDEF CÜNEYT DUMLUPINAR

2. Lig 'ta mücadele eden arayışlarını sürdürüyor. 22 puanla lider 'nın 6 puan gerisinde kalan kırmızı-beyazlılar, şu anda boşta olan Cüneyt Dumlupınar ile temasa geçecek. 39 yaşındaki teknik adam son olarak 1. Lig ekibi Karagümrük'ü çalıştırıyordu.

ES-ES'TE KRİZ DEVAM EDİYOR

'da futbolcular, sıkıntılarına dikkat çekmek için dün de idmana çıkmadı. Uzun süredir ödeme yapılmadığını belirten futbolcuların, Osmanlı maçında göstereceği tavır merak ediliyor.

KISA... KISA... KISA...

Altınordu'da teknik direktör , 'e 10 gün izin verdi. Oyuncunun isteksiz çalıştığı için bu kararın alındığı kaydedildi.

Altay, cumartesi oynayacağı Hatay'ı en son 2001'de 3-0 mağlup etti. Ardından 5 beraberlik, 1 yenilgi alan ekibi, hasretini dindirmek istiyor.

3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka, 12 puanın 9'unu evinde topladı. İzmir ekibi hocası Soner Tolungüç, "Elazığ'ı da yeneceğiz" şeklinde konuştu.

  1. 1.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerden haberler (01.11.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN