Alt liglerden haberler (01.11.19)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
SAMSUN'DA HEDEF CÜNEYT DUMLUPINAR
2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. 22 puanla lider Manisa'nın 6 puan gerisinde kalan kırmızı-beyazlılar, şu anda boşta olan Cüneyt Dumlupınar ile temasa geçecek. 39 yaşındaki teknik adam son olarak 1. Lig ekibi Karagümrük'ü çalıştırıyordu.
ES-ES'TE KRİZ DEVAM EDİYOR
Eskişehirspor'da futbolcular, sıkıntılarına dikkat çekmek için dün de idmana çıkmadı. Uzun süredir ödeme yapılmadığını belirten futbolcuların, Osmanlı maçında göstereceği tavır merak ediliyor.
KISA... KISA... KISA...
Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Engin Bekdemir'e 10 gün izin verdi. Oyuncunun isteksiz çalıştığı için bu kararın alındığı kaydedildi.
Altay, cumartesi oynayacağı Hatay'ı en son 2001'de 3-0 mağlup etti. Ardından 5 beraberlik, 1 yenilgi alan İzmir ekibi, hasretini dindirmek istiyor.
3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka, 12 puanın 9'unu evinde topladı. İzmir ekibi hocası Soner Tolungüç, "Elazığ'ı da yeneceğiz" şeklinde konuştu.
- 1.11.2019
-
Fenerbahçe Beko nereden nereye! Havalimanında şok görüntü
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
-
Darko Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
-
Fenerbahçe'ye şok fatura! Transfer parası ödenmemiş
Toplam 2
Yorum
Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Alt liglerden haberler (01.11.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.