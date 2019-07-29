Hatayspor Rayane Aabid'i kadrosuna kattı
1. lig ekibi Hatayspor, geçen sezon AS Beziers forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Rayane Aabid Hatayspor’umuzda.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.
1. lig ekibi Hatayspor, geçen sezon AS Beziers forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı. Deneyimli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Rayane Aabid Hatayspor'umuzda. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde idari menajerimiz Murat Bereket ve Rayane Aabid'in temsilcisi Murat Ardıçlık hazır bulundu. 1+1 olarak imzalanan sözleşme Rayane Aabid'e ve Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
- 29.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Hatayspor Rayane Aabid'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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