Şampiyon Altay’da

TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altay, sol stoper için geçen sezonu Denizlispor'da geçiren Abdülkerim Bardakçı'nın transferini bitirme aşamasına geldi. Bonservisi Süper Lig ekibi Konyaspor'da olan 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandı. Konyaspor'un Abdulkerim'i Altay'a 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. Karagümrük'le anlaşamayan ve bugün İzmir'e gelmesi beklenen Bardakçı, imzayı atacak.



SAĞ KANAT TRANSFERİ DE YAKIN

Konyaspor'da futbola başlayan genç savunmacı, Konya Anadolu Selçukspor, Adana Demirspor ve Samsunspor'da da forma giydi. Geçen sezon Denizlispor'a kiralanan başarılı stoper, 32 lig karşılaşmasında ter dökerek, istikrarlı bir görüntü çizdi. Abdülkerim, yeşil- siyahlıların şampiyonluğuna 2 golle de katkıda bulundu. Bu transferi bitirmesi an meselesi olan siyah- beyazlılar, bir de sağ kanat oyuncusu alacak.