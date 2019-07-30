Şampiyon Altay’da
İzmir ekibi, geçen sezon Denizli’yle şampiyonluk yaşayan bonservisi Konyaspor’daki stoper Abdülkerim Bardakçı’yla kiralık olarak el sıkıştı.
TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altay, sol stoper için geçen sezonu Denizlispor'da geçiren Abdülkerim Bardakçı'nın transferini bitirme aşamasına geldi. Bonservisi Süper Lig ekibi Konyaspor'da olan 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandı. Konyaspor'un Abdulkerim'i Altay'a 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. Karagümrük'le anlaşamayan ve bugün İzmir'e gelmesi beklenen Bardakçı, imzayı atacak.
SAĞ KANAT TRANSFERİ DE YAKIN
Konyaspor'da futbola başlayan genç savunmacı, Konya Anadolu Selçukspor, Adana Demirspor ve Samsunspor'da da forma giydi. Geçen sezon Denizlispor'a kiralanan başarılı stoper, 32 lig karşılaşmasında ter dökerek, istikrarlı bir görüntü çizdi. Abdülkerim, yeşil- siyahlıların şampiyonluğuna 2 golle de katkıda bulundu. Bu transferi bitirmesi an meselesi olan siyah- beyazlılar, bir de sağ kanat oyuncusu alacak.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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