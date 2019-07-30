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30 Temmuz 2019, Salı
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Şampiyon Altay’da

Şampiyon Altay’da

ekibi, geçen sezon ’yle şampiyonluk yaşayan bonservisi ’daki stoper ’yla kiralık olarak el sıkıştı.

1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altay, sol stoper için geçen sezonu Denizlispor'da geçiren 'nın transferini bitirme aşamasına geldi. Bonservisi ekibi 'da olan 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandı. Konyaspor'un Abdulkerim'i Altay'a 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. Karagümrük'le anlaşamayan ve bugün 'e gelmesi beklenen Bardakçı, imzayı atacak.

SAĞ KANAT TRANSFERİ DE YAKIN
Konyaspor'da futbola başlayan genç savunmacı, Konya Anadolu Selçukspor, ve 'da da forma giydi. Geçen sezon Denizlispor'a kiralanan başarılı stoper, 32 lig karşılaşmasında ter dökerek, istikrarlı bir görüntü çizdi. Abdülkerim, yeşil- siyahlıların şampiyonluğuna 2 golle de katkıda bulundu. Bu transferi bitirmesi an meselesi olan siyah- beyazlılar, bir de sağ kanat oyuncusu alacak.

  1. 30.7.2019
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