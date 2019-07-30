Menemen’de şov
TFF 1. Lig’in yenisi sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. İzmir ekibi, İstanbulspor’dan ayrılan forvet Halil İbrahim’le el sıkıştı.
Halil İbrahim, Menemen'in 11. transferi olacak. Daha önce Sangare, Trtovac, Diakite ve Selmani gibi yabancı isimleri kadrosuna katan İzmir ekibi, Sivas'tan Cem Özdemir'i de transfer etti.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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