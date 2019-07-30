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30 Temmuz 2019, Salı
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’de şov

Menemen’de şov

1. ’in yenisi sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. ekibi, ’dan ayrılan forvet ’le el sıkıştı.

1. 'de iddialı bir kadro kurmaya çalışan Menemenspor, 'un sol kanat oyuncusu Sönmez'in peşine düştü. Geçen sezon TFF 1. Lig'de sarı- siyahlılarla 11 maça çıkıp 2 gol atan 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun da ekibine gelmeye sıcak baktığı ve transferin bu hafta içinde netlik kazanacağı bildirildi. Sönmez, daha önce ve 'da da görev yaptı. Forvet arkasında oynayan başarılı futbolcu, her iki kanatta da görev alabiliyor.

Halil İbrahim, 'in 11. transferi olacak. Daha önce Sangare, Trtovac, Diakite ve Selmani gibi yabancı isimleri kadrosuna katan İzmir ekibi, 'tan 'i de etti.
  1. 30.7.2019
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