TFF 1.Lig'de günün özeti! (29.07.19)
TFF 1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
BAŞKAN'DAN KUTLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya'da düzenlenen 2019 Yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.?
AKİGO TECRÜBE TERCİH ETTİ
Süper Lig'e geri dönüş hesapları yapan Akhisar, transferde tecrübeli isimlere yöneldi. Ege ekibinin yeni transferleri; Tolga Ünlü 29, kaleci Gökhan, Uğur, Erhan 30, Ergin, Bjarnason 32, Burhan ise 34 yaşında. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kadrolarında gelecek vadeden genç yeteneklerin de bulunduğunu belirterek, "İyi bir harman yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.
TFF 2. VE 3. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLİYOR
Futbolda 2019-2020 sezonu TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de TFF 2. Lig, saat 15.00'te ise TFF 3. Lig fikstürü, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla çekilecek.
KEÇİÖREN'DE ÇİFTE İMZA
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, iki transfer yaptı. Ankara temsilcisi, Kasımpaşa'dan kanat oyuncusu Hasan Bilal ile 1 yıllık, Adanaspor'dan santrfor famoussa Kone'yle 2 yıllık sözleşmenin altına imza attı.
- 30.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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