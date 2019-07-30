TFF 1.Lig'de günün özeti! (29.07.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2019, Salı
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1.Lig'de günün özeti! (29.07.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (29.07.19)

1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

BAŞKAN'DAN KUTLAMA
Başkan , ve 'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya'da düzenlenen 2019 Yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.?

AKİGO TECRÜBE TERCİH ETTİ
'e geri dönüş hesapları yapan Akhisar, transferde tecrübeli isimlere yöneldi. Ege ekibinin yeni transferleri; 29, kaleci Gökhan, Uğur, Erhan 30, Ergin, Bjarnason 32, Burhan ise 34 yaşında. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kadrolarında gelecek vadeden genç yeteneklerin de bulunduğunu belirterek, "İyi bir harman yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

TFF 2. VE 3. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLİYOR
Futbolda 2019-2020 sezonu 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de TFF 2. Lig, saat 15.00'te ise TFF 3. Lig fikstürü, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla çekilecek.

KEÇİÖREN'DE ÇİFTE İMZA
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, iki yaptı. temsilcisi, 'dan kanat oyuncusu Hasan Bilal ile 1 yıllık, 'dan santrfor famoussa Kone'yle 2 yıllık sözleşmenin altına imza attı.

  1. 30.7.2019
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