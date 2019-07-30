TFF 1.Lig'de günün özeti! (29.07.19)

BAŞKAN'DAN KUTLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Finlandiya'da düzenlenen 2019 Yılı Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 7 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak bizlere büyük bir sevinç yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.?



AKİGO TECRÜBE TERCİH ETTİ

Süper Lig'e geri dönüş hesapları yapan Akhisar, transferde tecrübeli isimlere yöneldi. Ege ekibinin yeni transferleri; Tolga Ünlü 29, kaleci Gökhan, Uğur, Erhan 30, Ergin, Bjarnason 32, Burhan ise 34 yaşında. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kadrolarında gelecek vadeden genç yeteneklerin de bulunduğunu belirterek, "İyi bir harman yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.



TFF 2. VE 3. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLİYOR

Futbolda 2019-2020 sezonu TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de TFF 2. Lig, saat 15.00'te ise TFF 3. Lig fikstürü, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla çekilecek.



KEÇİÖREN'DE ÇİFTE İMZA

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, iki transfer yaptı. Ankara temsilcisi, Kasımpaşa'dan kanat oyuncusu Hasan Bilal ile 1 yıllık, Adanaspor'dan santrfor famoussa Kone'yle 2 yıllık sözleşmenin altına imza attı.