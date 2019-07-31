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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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İsa Doğan Adana'da

İsa Doğan Adana'da

TFF 1. Lig ekibi , kaleci İsa Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen 19 yaşındaki kaleci İsa Doğan'ın Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi. Doğan'ın burada kendisini 3 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
  1. 31.7.2019
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