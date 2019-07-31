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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Albayrak 'da

Albayrak Erzurum'da
Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Erzurumspor, takviye çalışmalarına devam ediyor. Dadaş, Gazişehir'in sol beki Mücahit Albayrak'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. 28 yaşındaki Rize doğumlu futbolcu, geçen sezon Gazişehir ile 7 maça çıkmıştı. Uzun yıllar oynadığı Ümraniye ile 137 karşılaşmaya çıkıp, fileleri 7 kez sarsmıştı.

  1. 31.7.2019
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