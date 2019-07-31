Albayrak Erzurum'da

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Erzurumspor, takviye çalışmalarına devam ediyor. Dadaş, Gazişehir'in sol beki Mücahit Albayrak'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. 28 yaşındaki Rize doğumlu futbolcu, geçen sezon Gazişehir ile 7 maça çıkmıştı. Uzun yıllar oynadığı Ümraniye ile 137 karşılaşmaya çıkıp, fileleri 7 kez sarsmıştı.



