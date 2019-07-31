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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Aabid Hatay’da

Aabid Hatay’da

1. Lig ekibi, 27 yaşındaki Fransız orta sahaya 1+1 senelik imza attırdı. Aabid, 68 maçta 6 gol atmıştı. Resmi imzayı atan Aabid, başarılı olmak için geldiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Fransız futbolcu ile 1+1 yıllığına anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezon Beziers ve Paris FC forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, İstanbul'da düzenlenen imza töreninde Hatayspor idari menajeri Murat Bereket ve Rayane Aabid'in temsilcisi Murat Ardıçlık'ın hazır bulunduğu kaydedildi. Rayane Aabid, Beziers ile çıktığı 68 maçta 6 gol attı ve 3 de asist yaptı.
  1. 31.7.2019
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