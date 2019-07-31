Aabid Hatay’da
1. Lig ekibi, 27 yaşındaki Fransız orta sahaya 1+1 senelik imza attırdı. Aabid, 68 maçta 6 gol atmıştı. Resmi imzayı atan Aabid, başarılı olmak için geldiğini söyledi.
- 31.7.2019
-
Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
-
Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
-
Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
Aabid Hatay’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.