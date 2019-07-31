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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Eskişehir'in isyanı

Eskişehir'in isyanı

yeni sezona günler kala zor dönemden geçiyor. Başkan , '26 saat 1 şehir' kampanyasında satılan formalardan elde edilen paraların peşine düşüldüğünü söyledi.

ES-Es, 2019-20 yeni sezona sayılı günler kala zor dönemden geçiyor. Başkan , '26 saat 1 şehir' kampanyasında satılan formalardan elde edilen paraların peşine düşüldüğünü söyledi. 2015'ten kalan 4 icra tebligatının kulübe ulaştığını anlatan Başkan Taş, şöyle konuştu: "Eğer 'un önü Osman Taş ile kesiliyorsa ben bugün istifa etmeye hazırım. 24 saat de zaman tanıyorum. Ya bu insanlar bizim artık yolumuzu kesmezler ya da eski dosyaları açarım. Artık yeter."
  1. 31.7.2019
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