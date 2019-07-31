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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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şahlanacak

Altay şahlanacak

TFF 1. Lig ekibi 'da teknik direktör , yeni sezonda her maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Karafırtınalar, "Geçen sezon Play-Off'u ucundan yakaladık ama bu sene vura vura gidelim inşallah. Her maçı kazanmak için çıkacağız" dedi.

TFF 1. Lig ekibi 'da teknik direktör , yeni sezonda her maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi. "Oyuncularım nasıl bir forma giydiklerinin ve beklentilerin farkında" diyen teknik patron Karafırtınalar, "Geçen sezon bana biraz daha erken göreve gelseydim takımın farklı yerde olacağı söyleniyordu. Şimdi sezon başında görevdeyim. Oyuncularımla bunu paylaştım. Yükümüz çok ağır ama bunu neticelendirelim. Geçen sezon Play-Off'u ucundan yakaladık ama bu sene vura vura gidelim inşallah. Her maçı kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.
  1. 31.7.2019
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