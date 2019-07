Alt liglerden haberler (31.07.2019)

in iddialı takımlarından Boluspor, Adana Demirspor 'un 19 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu Djemoussa Traore ile anlaştı. 19 yaşındaki futbolcu, Adana Demir ile 2, daha önce formasını giydiği Giresun ile ise 1 maça çıkmıştı.TFF 1. Lig'de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Menemenspor, gözünü Kerim Avcı'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 29 yaşındaki Gazişehirli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için düğmeye bastı. İzmir ekibinin, Sivasspor ve Gazişehir'de Süper Lig 'e çıkma başarısını gösteren Kerim için şartları zorlayacağı ifade ediliyor.Lig ekibi ekiplerinden Kırklarelispor, Fenerbahçe'den Caner Koca ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen törende, Başkan Volkan Can 'ın da katıldığı törende Koca, iki yıllık sözleşmeye imza attı. 23 yaşındaki ön libero, takımı ileriye taşımak için çalıştıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.24 Erzincanspor, Tire 1922 Spor'dan sağ bek Tugay Kırcalı ve Ankara Demirspor 'dan sol bek Hüseyin Erol ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca Keçiörengücü'nün geç kanat oyuncusu Uğurcan Bekeçi'nin de 1 yıllığına kiralandığı resmen duyuruldu.Trabzon'un küme düşmesinin ardından sözleşmesini fesheden 20 yaşındaki Doğukan Öksüz'ün yeni durağı belli oldu. 20 yaşındaki santrfor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu 2. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. 1.83 boyundaki futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Fatih Akyel ile anlaşmaya vardı. 2015-2016 sezonunda da Karadeniz ekibini çalıştıran Akyel, "İlk yılımda çok iyi hizmetler ettiğimi düşünüyorum. Gümüşhane'nin yeri bende her zaman ayrıdır. Seyir zevki yüksek ve mücadeleci bir takım izletmek için çalışacağız" diye konuştu.2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırşehirspor, Kastamonuspor'dan kaleci Bekir Sevgi'yi renklerine bağladı. Kastomonu ile geçen sezon ligi ikinci sırada bitiren 30 yaşındaki eldiven resmi imzayı attı. Sevgi, "Tüm tecrübemle takıma aktarmak ve yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.Lig Kırmızı Grup takımı Etimesgut Belediyespor, en son Bayrampaşa forması giyen Gökay İravul ile anlaşma sağladı. Bir dönem F.Bahçe ile 18 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev yapıyor.Kasımpaşa'dan 1998 doğumlu sol kanat oyuncusu Hasan Bilal'ı sezon sonuna kadar kiraladı. 21 yaşındaki futbolcu, İstanbul takımı ile 29 maça çıkmış ve fileleri 1 kez sarsmıştı.