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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Adanaspor'da transfer

1. Lig ekibi , orta saha oyuncusu 'u etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-beyazlılar, geçen sezon Alman ekibi 'de forma giyen 24 yaşındaki Okan Adil Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig ekibi , orta saha oyuncusu 'u etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-beyazlılar, geçen sezon Alman ekibi 'de forma giyen 24 yaşındaki Okan Adil Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Okan, Adanaspor'un 'daki kamp çalışamalarına katılacak.


  1. 31.07.2019
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