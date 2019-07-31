Adanaspor'da transfer

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Okan Adil Kurt'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-beyazlılar, geçen sezon Alman ekibi Fortuna Köln'de forma giyen 24 yaşındaki Okan Adil Kurt ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Okan, Adanaspor'un Bolu'daki kamp çalışamalarına katılacak.